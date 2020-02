Inter, valanga di milioni dal derby: terzo posto di sempre, le cifre. Battuto solo da…

Un derby planetario, con numeri straordinari. San Siro è sold out, anche se non verrà registrato un record d’incasso per l’Inter.

I 6,5 milioni fatti segnare a ottobre per il match contro la Juve resterà il più alto della storia della Serie A anche dopo la stracittadina di Milano di domani sera, che comunque si assesterà al terzo posto di sempre con 5,6 milioni di euro. Al secondo c’è ancora un match Inter-Juve, ma della scorsa stagione).

Così la Gazzetta dello Sport descrive la stracittadina che domani sera metterà di fronte l’Inter di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli.

Per la sfida di domani sera sono stati accreditati 250 giornalisti. Più di dieci radio che racconteranno in diretta la partita in tutto il mondo e soprattutto con oltre 20 tv straniere presenti per trasmettere live e in mondovisione la partita.