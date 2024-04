Il tecnico rossonero ha tirato in ballo i nerazzurri nell'ambito della valutazione del suo lavoro in queste stagioni

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa di oggi ha citato l'Inter all'interno della valutazione del suo lavoro sulla panchina rossonera: "Non si è dato risalto alla semifinale Champions dell'anno scorso? È stato un errore non dare abbastanza risalto al nostro cammino in Champions League dello scorso anno. Non so da cosa sia dipeso, se è colpa mia.