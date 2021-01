Pirlo: “Col Napoli abbiamo l’occasione di rifarci dopo la brutta partita con l’Inter”

Dopo la sconfitta con l’Inter, Andrea Pirlo cerca risposte nella finale di Supercoppa italiana contro il Napoli. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico bianconero ha presentato così la gara: “Abbiamo tanta voglia di voltare pagina, con tanta determinazione per portarci a casa questo trofeo. La partita di domenica è da cancellare ma abbiamo la fortuna di giocare subito. Il Napoli è una squadra forte, molto tecnica, che gioca la palla bene ed è veloce offensivamente. Come attaccarla? Abbiamo provato diverse soluzioni questa mattina. Cerchiamo di tirare fuori il meglio dai giocatori per metterlo al servizio della Juve. Domani avremo l’occasione di dimostrarlo in campo e di rifarci della brutta partita di domenica“.

(Juventus.com)