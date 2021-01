VIDEO / Inter-Juventus 2-0: bianconeri annichiliti, Vidal-Barella ruggiscono

MILANO – Torna alla vittoria l’Inter dopo due turni e la trova nel derby d’Italia con un 2 a 0 che non lascia spazio a recriminazioni da parte dei bianconeri. La squadra di Conte domina l’incontro in lungo e largo sprecando non poche occasioni da gol anche in questo match, due con Lautaro, uno con Lukaku, uno con Vidal. Dominio fisico e territoriale per i nerazzurri che non soffrono mai i bianconeri che arrivano alla prima conclusione pericolosa al minuto 85 con Chiesa che impegna Handanovic fino a quel momento inoperoso. Prova di grande sostanza di Barella (assist e gol) solita quantità in attacco di Romelu Lukaku. Bene anche Lautaro, che entra in partita bene ma fatica in fase conclusiva.

Agganciato provvisoriamente il Milan al primo posto in classifica, rossoneri che domani se la vedranno con il Cagliari.