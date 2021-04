Juventus, Pirlo: “Lontani dall’Inter ma vogliamo chiudere alla grande. Ronaldo out”

In conferenza alla vigilia della partita contro l'Atalanta, Andrea Pirlo ha annunciato che Cristiano Ronaldo non sarà della gara

"Abbiamo lavorato bene in settimana, analizzando il calcio e le caratteristiche dell'Atalanta, pensando alle contromosse per la loro pressione feroce. Sono contento del lavoro e fiducioso per domani. Abbiamo una defezione importante: Cristiano non sarà della partita per un problema al flessore. Cerchiamo di recuperarlo per mercoledì. Il problema di Cristiano è nato dopo la scorsa partita, non è riuscito in settimana a "spingere" come riteneva opportuno. Preferiamo non correre rischi. Domani sarà titolare Dybala. Abbiamo tutti in testa un unico obiettivo: arrivare più in alto possibile. Ci siamo stretti dopo Benevento e Torino, abbiamo tanti punti di distacco dall'Inter ma vogliamo chiudere alla grande il campionato".