Under21, Pirola infortunato. Il Monza: “Distorsione al ginocchio”

Il calciatore di proprietà dell'Inter era stato convocato da Nicolato ed era rientrato per un infortunio

Aveva lasciato il ritiro della Nazionale Under21 per problemi fisici. Lorenzo Pirolaha fatto ritorno a Monza in anticipo. Oggi - come ha comunicato il club guidato da Galliani - "dopo l'infortunio con l'Italia, il giocatore si è sottoposto a ulteriori accertamenti, che hanno evidenziato una distorsione al ginocchio", si legge nella nota del club lombardo. Il difensore classe 2022 è in prestito al Monza dall'Inter.