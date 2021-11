Euro U21, 25 gli azzurrini convocati: presenti Pirola e Mulattieri

Sono 25 i giocatori convocati da Paolo Nicolato in vista delle due prossime gare di qualificazione agli Europe

Prima chiamata nell'Italia Under 21 per il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini e per quello dell'Heracles Almelo, squadra della massima divisione del campionato olandese, Giacomo Quagliata. Sono le due novità tra i 25 azzurrini convocati da Paolo Nicolato in vista delle due prossime gare di qualificazione agli Europei di categoria.