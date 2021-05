Pistocchi: “Conte-Inter? Ecco il motivo dell’addio. Fossi Marotta prenderei…”

Così il giornalista: "Prima che l’Inter torni a vincere passerà molto tempo a meno che non prendano un top coach"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato così dell'addio di Antonio Conte alla panchina dell'Inter: "Mi sorprende che un allenatore che vince uno scudetto dopo 10 anni lasci. Conte non era per niente d’accordo col progetto tecnico e di contenimento dei costi perché la società vuole rinnovare calciatori in scadenza di contratto come Ranocchia e inoltre non riesce a piazzare alcuni esuberi. Conte pensava che con l’addio degli esuberi e il mancato rinnovo di almeno 5 giocatori si potessero avere risorse per acquistare calciatori in linea col suo progetto. Mi sembra giusto a questo punto che lasci. Un allenatore che vince dopo 10 anni non può accettare una situazione del genere.