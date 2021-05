Corsport: “Inter, Allegri apre. E si vocifera di una cena in gran segreto”

Secondo il quotidiano, ieri sera Marotta ha incontrato il tecnico livornese: ora è testa a testa con la Juventus

E' corsa contro il tempo, e contro la concorrenza, in casa Inter per trovare il nuovo allenatore per la stagione 2021-22. L'addio di Antonio Conte ha infatti messo la società nella posizione scomoda di doverlo sostituire con un tecnico con un pedigree simile, in grado di continuare a vincere. E, secondo il Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri resta in cima alle priorità di Marotta: "Rumor raccontano di una cena con il tecnico livornese andata in scena in gran segreto ieri sera.