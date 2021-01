Pistocchi: “Conte? A dicembre metà della stampa chiedeva l’esonero e qualche interista…”

Maurizio Pistocchi ha rispolverato un suo vecchio post scritto in difesa di Antonio Conte e della capacità di vincere. “L’Inter non vince da 10 anni, in 10 anni ha avuto 13 allenatori e tanti giocatori, l’unico della rosa attuale che ha vinto un trofeo importante è Vidal: in un ambiente che non è abituato a vincere, chi sa come si vince è Antonio Conte. Infatti è l’unico che fa paura al Sistema”, scriveva il giornalista sportivo a dicembre. “È passato poco più di un mese, e, come a volte succede, il tempo é stato galantuomo”, ha concluso Pistocchi.

Pistocchi ha poi ricordato: “Questo post è datato 11 dicembre: quando metà della stampa sportiva chiedeva l’esonero di Conte e metà del tifo interista le andava dietro”.