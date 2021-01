Palmeri: “Juve disfatta tatticamente, tecnicamente, psicologicamente. Era da Del Neri che…”

“Juventus addirittura fortunata nel portare a casa un risultato normale e non una sveglia storica. Ma l’Inter dopo aver raso al suolo ogni barlume della Juve ci ha pure seminato il sale sopra. È la vittoria di Antonio Conte, la sua migliore partita all’Inter. La Juventus non era stata così disfatta dall’Inter da 11 anni. Disfatta tatticamente, tecnicamente, atleticamente, psicologicamente. Non vedevo le linee della Juventus così larghe come quest’anno dai tempi della Juve di Del Neri”. Con queste parole severe nei confronti della prestazione della Juventus, Tancredi Palmeri ha analizzato la vittoria dell’Inter di Conte a San Siro. I nerazzurri hanno segnato due gol e la partita non è mai stata in discussione.