Dimarco miglior laterale sx, un tifoso del Milan: “Non sa difendere”. E Pistocchi ribatte così

L'Oscar assegnato da Pistocchi non è piaciuto ad un tifoso del Milan, che ha voluto puntualizzare: "Guarda che gioca a centrocampo. Non sa difendere, dai!". Pistocchi gli ha quindi risposto: "Ti informo che ha giocato spesso da braccetto di sinistra. Tra i tre centrali". Il tifoso rossonero non ha cambiato opinione: "Certamente, ma non sa difendere su!". Il giornalista sportivo ha chiuso la conversazione con un significativo "averne!".