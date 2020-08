Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Sandro Pochesci, noto tecnico, ha parlato così in vista dell’impegno di Europa League dell’Inter di questa sera: “Conte ha provato a inserire Eriksen nel 3-4-1-2, ma le certezze del suo 3-5-2 lo hanno portato a farlo mettere in corsa. Eriksen è un campione nei modi, poteva togliersi qualche sassolino dalla scarpa e invece non lo ha fatto. Penso che l’Inter, insieme all’Atalanta, possono farci sognare in Europa”.