A Pochettino nessuna domanda su Icardi o Paredes. Ne ha parlato indirettamente quando…

Nella sua prima conferenza da allenatore del Paris Saint-Germain a Pochettino non hanno chiesto nulla su Icardi. Gli hanno chiesto di diversi giocatori, da Neymar a Mbappé, passando per il ruolo di Verratti o della fascia di Marquinhos. Ma dell’ex attaccante dell’Inter non gli hanno chiesto nulla. Ne ha parlato in maniera indiretta quando gli hanno chiesto del calciomercato e del nome di Eriksen. Lui ha risposto: «Non è il momento di commentare le indiscrezioni di mercato, siamo arrivati ​​solo pochi giorni fa. Stiamo monitorando il recupero dei nostri infortunati». Tra questi ci sono sia Icardi sia Paredes, il giocatore che è stato associato all’Inter nelle scorse settimane proprio quando si parlava di uno scambio con Eriksen. I due non hanno partecipato alla seduta quotidiana di allenamento. Maurito ha un problema agli adduttori da tempo e sta continuando le sedute individuali per tornare in gruppo. Paredes invece sta cercando di superare un problema all’anca e ha ripreso ad inizio settimana ad allenarsi con sedute individuali.

(Fonte: parisfans.fr)