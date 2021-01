SM – Eriksen partirà ma per ora zero offerte. Paredes? Inter e Conte hanno un altro nome in testa

Manca sempre meno all’inizio del mercato di gennaio e, in casa Inter, tiene banco il tema legato al futuro di Eriksen. Il danese era stato accostato al PSG ma, stando a quanto riportato da Le Parisien, è complicato pensare ad uno scambio con Paredes, visto che l’argentino non vuole lasciare Parigi.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la situazione Eriksen è così spiegata: “Al momento una vera e propria offerta per Eriksen non c’è. Interessamenti, certo, ma di concreto ancora nulla: oltre agli abboccamenti del Psg ci sono stati quelli inglesi di Manchester United e Arsenal, ma di proposte concrete a Milano non ne sono ancora arrivate. Il danese partirà, ma non pare sarà un addio così rapido come quello di Nainggolan”.

E per quanto riguarda Paredes, Sport Mediaset ha le idee chiare: l’ex Roma non è una priorità per l’Inter anche perché, con la partenza di Eriksen, l’idea di Conte e della società è di aggiungere alla rosa una quarta punta e il nome di Gomez è il più caldo.