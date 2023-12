Polemiche per l’occhio nero di Icardi, Dzeko risponde sui social: “Ora piangono, imbarazzante”

“Coloro che vogliono giustizia solo per se stessi stasera hanno continuato a manipolare il calcio turco da ogni canale. Condividiamo ciò che il comitato arbitrale, la sala VAR e 26 telecamere non possono vedere e ci vergogniamo per loro! Speriamo che un giorno chi ha portato il calcio turco a questo punto si vergogni...", ha scritto in una nota sui social il Galatasaray dopo la partita infiammata con il Fenerbahce. Il big match è finito a reti inviolate, ma le polemiche hanno continuato ad accendere i social. L'oggetto della disputa è stato e continua ad essere l'occhio nero con il quale Mauro Icardi ha terminato la gara.