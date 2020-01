TS – Politano, la Roma pensa alle vie legali. Lui deluso, non è la prima volta che…

Alla fine la trattativa è saltata dopo due giorni di tira e molla. Quando Spinazzola è arrivato a Milano e la Roma aveva in pratica già ufficializzato Politano la trattativa non si è più chiusa. E allora sono stati prenotati i voli per i rientri di entrambi i giocatori. Tutto resettato, come se nulla fosse accaduto. Chiara la delusione di entrambi per il mancato accordo. “I giallorossi proponevano che divenisse obbligatorio qualora il calciatore avesse giocato il 50% delle gare che il club nerazzurro avrebbe disputato in stagione (svincolato da qualsiasi minutaggio). L’Inter, invece, voleva inserire 15 presenze di almeno 45 minuti“.

Così si è arrivati alla rottura definitiva e non è detto che non si finisca pure alle vie legali. “La tensione fra le società è altissima. Soprattutto a Trigoria non hanno gradito la volontà dell’Inter di sottoporre il calciatore a nuovi test atletici. L’immagine di Spinazzola, secondo la Roma, ne risulta danneggiata”, scrive TuttoSport.

Ieri sera il giocatore nerazzurro ha fatto rientro a Milano ed era alquanto deluso da quanto accaduto. Non è neanche la prima volta che gli succede. Quando era ancora nel Sassuolo Matteo sembrava ad un passo dal trasferimento al Napoli: lui aveva l’accordo con De Laurentiis, ma la proprietà neroverde non lo liberò nonostante svariati rilanci economici.

(Fonte: TS)