Inter, il retroscena della GdS: “Politano? Ecco cosa ha fatto prima di imbarcarsi per Milano”

Sono stati giorni complicati per Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, che avrebbero dovuto cambiare squadra in questa sessione di mercato. Alla fine, però, Inter e Roma non hanno trovato l’accordo decisivo per la buona riuscita dell’operazione. E La Gazzetta dello Sport spiega le sensazioni dei due giocatori dopo la frenata di ieri: “Di fatto, questa situazione ha lasciato due giocatori avviliti. L’attaccante per non aver coronato il suo sogno di ritornare in giallorosso – e ieri, prima d’imbarcarsi per Milano, ha pianto lacrime amare – e il difensore per essere stato esposto al mondo come «a rischio»”.