Inter, c’è l’ok di Politano alla Roma: ecco cosa manca. E la Fiorentina…

Matteo Politano è l’obiettivo numero uno della Roma. Il direttore sportivo giallorosso Petrachi ha messo nel mirino il calciatore dei proprietà dell’Inter per rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca. L’ex Sassuolo è il prescelto per sostituire Cengiz Under, sempre più lontano dalla Capitale.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la Roma ha messo sul mercato Under e vorrebbe cederlo subito in Inghilterra per non rischiare di deprezzare il suo talento. In caso di addio c’è già l’ok di Politano, che piace anche alla Fiorentina nell’ottica della trattativa per portare Castrovilli alla corte di Antonio Conte.