Inter, in estate assalto a Castrovilli: Politano l’acconto per convincere la Fiorentina

E’ il centrocampo il reparto sul quale l’Inter intende intervenire maggiormente: se Vidal rimane il primo obiettivo per gennaio, sono diversi i nomi sulla lista della dirigenza nerazzurra in vista della prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, il club di viale della Liberazione sarebbe già al lavoro per Gaetano Castrovilli, una delle rivelazioni di questa prima parte di campionato: “In prospettiva, l’Inter lavora anche per Castrovilli, considerato la mezz’ala ideale da inserire nel 3-5-2 di Conte. Inutile nascondere come Kulusevski fosse il preferito come investimento per il futuro, ma lo svedese doveva comunque essere “addestrato” a un ruolo nuovo. Il Viola, invece, è già pronto. Piuttosto è da capire come possa essere messo in piedi l’affare, che in ogni caso è stato programmato per l’estate. Una chiave può essere Politano, che diventerebbe una sorta di acconto, ma attenzione alla concorrenza del Napoli“.

L’ACCONTO – “L’Inter vuole incassare dalla cessione di Politano. Anzi, ha già fissato una quota limite: non si scende sotto i 25-30 milioni, che è sostanzialmente la cifra offerta dalla Fiorentina alla fine del mercato estivo. All’epoca, il club nerazzurro preferì declinare, mentre adesso accetterebbe. Per di più, nell’ottica interista, l’esterno potrebbe diventare una sorta di anticipo per Castrovilli, obiettivo estivo“.