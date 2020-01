Politano, solo Roma: l’Inter suggerisce una soluzione. TS: “A Trigoria confidano sul fatto che…”

Il futuro di Politano è un tema che tiene banco in casa Inter, a dieci giorni dalla chiusura del mercato invernale. Come sottolinea Tuttosport, “la Roma non ha ancora perso le speranze nonostante il fallimento dello scambio con Spinazzola”. Il quotidiano torinese, poi, aggiunge: “A Trigoria confidano sul fatto che se l’Inter vuole prendere Giroud, richiesto da Conte, debba far partire l’ex Sassuolo. Che per ora sta rifiutando tutto quanto gli viene proposto. Della serie: o la Roma o resto. Proprio il tecnico salentino spinge per una possibile svolta: «Con la testa Matteo era già a Roma e voleva restare lì. C’è ancora tempo per cercare di trovare una soluzione nel migliore dei modi, vediamo», le sue parole sabato. La soluzione alla quale si riferisce l’ex ct è il prestito con obbligo di riscatto. Petrachi è fermo al diritto”. In caso di definizione dell’affare Politano, Giroud sarebbe pronto al trasferimento all’Inter.