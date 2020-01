Mercato, da Napoli: “Si riapre Politano-Llorente: Lippi ha già detto sì. L’Inter ha…”

Matteo Politano resta in uscita dall’Inter. Nonostante lo scambio con la Roma per Spinazzola sia saltato, l’attaccante non rientra nei piani nerazzurri ed è pronto per una nuova avventura. E, secondo Il Mattino, si riapre una pista già chiacchierata a fine dicembre: “Lo scambio saltato tra Spinazzola-Politano può entrare in ottica Napoli, con una serie di intrecci anche internazionali. Perché Politano è un giocatore che al Napoli piace, perché lo scambio con Llorente, più passano i giorni, più diventa fattibile, viste le difficoltà dell’Inter di arrivare a Giroud del Chelsea. Antonio Conte, come ha dimostrato il pareggio di Lecce, ha bisogno di variabili offensive.

La chance che Politano vesta la maglia del Napoli dopo la lunga trattativa di due anni fa caduta nel vuoto con annesso ginepraio di polemiche, con Llorente che torni a disposizione di Conte, diventa possibile. Mertens tornerebbe a fare la prima punta, Callejon e Lozano a destra, Insigne ed appunto Politano a sinistra, con l’esterno dell’Inter che può giocare su entrambe le corsie. Il ds azzurro Giuntoli è in contatto con Davide Lippi, agente di Politano e con il suo entourage: la disponibilità a completare la stagione a Napoli è già arrivata“.