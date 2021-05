Ag. Politano: “Spalletti l’ha fatto crescere. Con Conte aveva avuto qualche problema…”

L'agente dell'ex nerazzurro commenta la scelta del Napoli di puntare su Luciano Spalletti

Due anni dopo l'addio all'Inter, Luciano Spalletti tornerà su una panchina e sarà quella del Napoli. Lì ritroverà Matteo Politano che con il tecnico è stato protagonista di una buona stagione. "Non abbiamo avuto modo di parlarne, Matteo è concentrato sulla Nazionale", dice Davide Lippi agente di Politano a Radio Marte.

"Con Conte aveva avuto qualche problema, semplicemente però su aspetti tattici. Spalletti l’ha fatto crescere, come anche Gattuso. Sicuramente gioca con un modulo confacente alle caratteristiche di Matteo. È un grande amico e grande allenatore, non c’era miglior tecnico per sostituire Rino, che sono sicuro farà una grande carriera".