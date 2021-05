Mercato, Spalletti ci prova: “Indicati a Giuntoli due suoi pallini all’Inter”

Il nuovo tecnico del Napoli potrebbe portarsi dietro due suoi vecchi pallini ai tempi dell'Inter: lo racconta Tuttosport

Un allenatore, quando cambia panchina, è solito chiedere alla sua nuova società qualche suo pupillo della squadra allenata in precedenza. E questo può essere il caso anche di Luciano Spalletti, annunciato qualche giorno fa come nuovo allenatore del Napoli. Tuttosport spiega infatti come il tecnico abbia già chiesto suo nuovo club due nomi che ha allenato ai tempi dell'Inter: "Ha già fatto presente a Giuntoli e De Laurentiis che per completare l’organico degli azzurri potrebbero fare comodo due suoi vecchi pallini a Milano. Il primo è Vecino: il centrocampista uruguaiano fu richiesto proprio da Spalletti ad Ausilio nell'estate 2017, quando arrivò sulla panchina dell'Inter.