Polverosi: “Inter, subito occasione giusta col Napoli: in caso di vittoria…”

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, giornalista, ha fatto il punto in casa Inter in vista della ripresa del campionato: "Lazio e Inter sono a -11 dal primo posto, ma le ambizioni erano diverse. Per Sarri può andare anche bene, per Inzaghi proprio no. Se il Napoli ha una continuità di rendimento che sbalordisce, Lazio e Inter sono l’esatto opposto. Però i nerazzurri hanno subito l’occasione giusta per tentare un disperato recupero, devono partire a mille e battere il Napoli, i punti di distacco diventerebbero 8 e tutto assumerebbe una dimensione diversa".