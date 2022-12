Lukaku, Natale al lavoro per l’Inter: “Tra Bruxelles e Milano: Romelu ha un chiodo fisso”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku si allenerà in palestra anche a Natale: il programma

Matteo Pifferi

"Nel cervello un chiodo fisso: il Napoli. Romelu Lukaku non si ferma neppure a Natale. Sta bene, gli 87 minuti di Reggio Calabria gli hanno lasciato dentro la convinzione di essere persino più avanti di quel che immaginava". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni di Romelu Lukaku. "Un retroscena aiuta a capire, in questo senso. Non era previsto che il belga rimanesse in campo più di 45 minuti, due giorni fa. Il piano questo prevedeva, con possibilità di revisione strada facendo ovviamente. E così è andata. All’intervallo Simone Inzaghi e il suo staff hanno parlato con Lukaku e gli hanno chiesto come si sentisse. E lui ha risposto: «Bene, sto bene. Voglio giocare ancora». Romelu è rimasto dentro. Non solo: la sua prestazione è cresciuta, non tanto in termini di conclusioni in porta quanto a livello di intensità e di presenza in tutte le fasi della partita", prosegue poi la Rosea.

Programma — Lukaku è rimasto in campo 87', mostrando evidenti segnali di miglioramento. Il belga, tra l'altro, si è allenato anche ieri e lo farà anche oggi e domani, nei tre giorni di riposo concessi da Inzaghi alla squadra. "Il programma, ovviamente pensato insieme allo staff tecnico nerazzurro, prevede due ore di allenamento al giorno. Agenda che il belga riempirà nella sua residenza di Bruxelles, che ha raggiunto ieri, salvo poi tornare a Milano domani pomeriggio. L’obiettivo è chiaro: non disperdere proprio ora quanto fatto per rimettersi al passo con i compagni. E, considerata la struttura fisica dell’attaccante, il rischio è sempre dietro l’angolo", commenta La Gazzetta che poi racconta il lavoro del belga: dopo il classico tapis roulant, il secondo step è il potenziamento fisico per mantenere alto il tono muscolare. Infine c'è anche un lavoro di prevenzione per evitare un'altra ricaduta al bicipite femorale.

Testa al Napoli — "Nella testa di Romelu c’è il Napoli. C’è la voglia di rimettere l’Inter dentro la corsa scudetto. È come se il belga si sentisse in debito, con i tifosi e con il club, per l’assenza prolungata del girone d’andata. Ha voglia di decidere questo campionato e così va letto il lavoro extra di queste ore. E sa che, per rientrare in corsa scudetto, non c’è altra via che quella di battere il Napoli", specifica La Gazzetta che rimanda alla sfida del 29 dicembre contro il Sassuolo, nella quale Lukaku vuole mettere altri minuti nelle gambe per arrivare al 4 gennaio al massimo della forma possibile.