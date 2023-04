Chelsea, Potter: “Lukaku? E’ all’Inter ma mi piace molto, ne parleremo in estate”

Graham Potter, tecnico del Chelsea, è tornato a parlare del futuro di Romelu Lukaku. Queste le parole dell'allenatore sul centravanti belga attualmente in prestito all'Inter: "Al momento è in prestito in un altro club ed è importante che lo finisca, che finisca bene la stagione e poi avremo una decisione da prendere in estate. È una persona che ammiro molto e mi piace molto. Ma ancora una volta dico che è qualcosa di cui dobbiamo parlare in estate”.