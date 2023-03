Il Chelsea vuole Onana: l’Inter chiede 40 mln. Sul tavolo il Lukaku bis e l’erede di Skriniar

"All’Inter non hanno ancora ricevuto proposte concrete, ma sanno bene il mondo che si muove alle spalle. Il Chelsea cambierà portiere d’estate, saluterà Edouard Mendy, e in una rosa ristrettissima di nomi ha messo in cima l’interista. Il capo osservatori era a Oporto per la sfida tra i due che Potter segue con più voracità. Lo stesso André e il portoghese Diogo Costa, in grande ascesa con Conceiçao. Quella sera il camerunese ha vinto il duello e sarà seguito con ancora maggiore attenzione da qui a fine anno. Intanto, il prezzo dei nerazzurri è rotondo: 40 milioni, tutti di benedetta plusvalenza. Nello United del suo vecchio maestro all’Ajax Erik Ten Hag il titolare De Gea rinnoverà il contratto, ma quella firma non sarà un freno. Il tecnico olandese è intenzionato a chiedere lo stesso André per alimentare la concorrenza interna. Ovviamente, a fare la differenza saranno il tenore delle offerte all’Inter e lo stipendio al giocatore, che oggi guadagna 3 netti. Oltre a Potter, lo sponsor tra i Blues è però molto alto in grado. Il d.t. inglese Lawrence Stewart era già stato vicino a portare André al Monaco, sua ex squadra", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Nell’eventuale post-André i dirigenti vorrebbero assicurarsi il miglior sostituto possibile. Vicario è così considerato pronto per stare in una grande: per lui si investirebbe la metà circa — dai 15 ai 20 milioni — di quanto ottenuto dal camerunese. Il resto, invece, si decide tutto nel menu ricco dell’Inter al tavolo con Todd Boehly. Il presidente non è certo contrario a un prestito-bis di Lukaku, anche se in questo caso molto dipenderà dall’apporto del centravantone nelle battaglie di aprile e da quanto sarà Romelu-centrico un eventuale nuovo allenatore. L’affare parallelo per il portiere aiuterebbe comunque nello strappare uno sconticino. E, soprattutto, avrebbe effetti nella ricerca del post-Skriniar: Trevoh Chalobah non è mai uscito dai radar nerazzurri. Trevoh, amicissimo di Lukaku, piace all’Inter sia come centrale a 3 sia come terzino a 4. Insomma, partendo da Onana si parlerà di molto altro: non di Dumfries, svanito all’orizzonte, ma di Aubameyang sì. Se potesse liberarsi a zero, in un’Inter senza più Romelu, il gabonese sarebbe pur sempre in pole", aggiunge Gazzetta.