CorSera – Inter, stessi pregi e difetti della scorsa stagione. Segnali positivi

I nerazzurri hanno pareggiato 1-1 in rimonta contro l'Al-Nassr nella prima delle due amichevoli in Giappone

La prima delle due amichevoli dell'Inter in programma in Giappone è terminata 1-1 contro l'Al-Nassr . Il Corriere dellaSera ha analizzato la gara dei nerazzurri: "Finisce 1-1 la prima amichevole dell'Inter in Giappone, col neo acquisto Davide Frattesi protagonista. L'ex Sassuolo ha messo a segno la rete del pareggio contro l'Al Nassr, con un preciso colpo di testa. I sauditi erano andati in vantaggio con il gol di Ghareeb.

Buoni segnali quindi per Simone Inzaghi, nonostante i molti cambi nel corso della partita e una condizione ancora da migliorare, come dimostrato nella sfida alla squadra di Cristiano Ronaldo e del grande ex Marcelo Brozovic (che non ha lesinato alcuni interventi anche duri contro gli ex compagni). Un'Inter che ha mostrato gli stessi pregi e gli stessi difetti della passata stagione: fluidità offensiva, ma troppe occasioni sprecate e una certa fragilità difensiva".