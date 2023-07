LIVE – Inter-Al Nassr 1-1 all’intervallo: Frattesi risponde a Ghareeb, squadre a riposo

OSAKA - Prima uscita internazionale per i nerazzurri di Simone Inzaghi impegnati in Giappone per la tournèe estiva che vedrà l'Inter giocare contro L'Al-Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo mentre martedi 1 agosto affronterà il PSG dell'ex Skriniar. Per il tecnico interista una rosa ancora incompleta, mancano i due portieri, l'attaccante, il braccetto di destra e un rinforzo a centrocampo per completare il reparto. In attacco, archiviata la parentesi Lukaku, è tempo di mettere alla prova il nuovo arrivato Thuram che potrebbe affiancare Lautaro Martinez nella ripresa. Calcio d'inizio fissato per le ore 12.20