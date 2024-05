Se le emozioni del campo possono essere finite non lo sono per noi. Non lo sono per i tifosi che seguono con passione il nostro campionato e da anni il Premio FairPlay. Tocca a loro eleggere li Gentleman Lega Serie A 2023/24. La serata è anche un momento benefico sostenendo l'associazione IN CAMPO CON IL CUORE che donerà un Defibrillatore alla città. Chi sarà il Signore del calcio di questa stagione? La votazione è già cominciata sul sito www.premiogentleman.it e ci sarà la possibilità di votare fino al 10 maggio. Le nominations riguardano dieci giocatori, selezionati dal Comitato organizzatore, che in questo campionato si sono contraddistinti per lealtà, rispetto e sportività dentro e fuori dal campo. Il più più votato sarà premiato nella serata di gala che si terrà a Milano a inizio della prossima stagione.