Pres Empoli: “Spalletti grande allenatore abituato alle pressioni. E’ pronto a…”

Le parole di Fabrizio Corsi: "Spalletti è una persona curiosa e pronta ad accogliere le novità tecniche. Può proporre più moduli"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato così di Luciano Spalletti, ex tecnico dell'Inter accostato con forza ai partenopei: "Da giovane ho convissuto con Spalletti per tanti anni. Ieri è venuto a vedere anche la nostra partita ma mi hanno detto fosse in incognito. De Laurentiis mi piace molto, Luciano è un amico oltre che un grande allenatore. E' abituato alle pressioni. Spalletti è una persona curiosa e pronta ad accogliere le novità tecniche. Può proporre più moduli. Gli chiedo spesso dei consiglio