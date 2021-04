Spalletti-Napoli, Cassano contro De Laurentiis: “Fa cinema a Hollywood, il calcio è altra roba”

Antonio Cassano ha parlato così alla BoboTV in diretta su Twitch in merito alla possibilità che Spalletti vada al Napoli

"Non ha meno personalità di Gattuso, voglio vedere alle prime difficoltà cosa succede. Cos'è, lo si manda via dopo 3 mesi? Fare il cinema ad Hollywood è una cosa, il calcio è altra roba. Il calcio lo vivo da 38 anni, bisogna lasciar stare gli allenatori. Poi a fine anno si fa una riunione, durante la stagione sempre tenere l'allenatore sotto la tua ala. Non posso pensare che a Napoli è sempre colpe dell'allenatore, il calcio è un'altra roba".