FCIN1908 / Inter, terminato il prestito di Emmers all’Almere: il punto sul suo futuro

Il centrocampista belga, classe '99, rientra a Milano dopo una stagione positiva nella seconda divisione olandese

È terminato ufficialmente il prestito di Xian Emmers all'Almere City, seconda divisione olandese: il centrocampista belga, classe '99, si è reso protagonista di una stagione positiva nella quale, al netto dei tanti infortuni, ha collezionato 16 presenze e 6 gol. Un rendimento che ha soddisfatto l'Inter, proprietaria del cartellino del giocatore, che ora dovrà valutare quale sarà l'opzione migliore per il suo futuro: Emmers, sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2022, allo stato attuale delle cose non può essere nuovamente prestato. Quasi impossibile che possa rimanere in rosa, gli scenari possibili sono due: rinnovo e nuovo prestito o cessione a titolo definitivo.