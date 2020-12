Inter, buone notizie dall’Olanda: Emmers e Mulattieri brillano, l’estero scelta azzeccata

Buone notizie sul fronte giovani in prestito per l’Inter: nella giornata di ieri Samuele Mulattieri e Xian Emmers sono stati i grandi protagonisti dei successi di Volendam e Almere City, rispettivamente contro Den Bosch e Telstar. Il primo ha aperto le marcature con un missile dalla distanza, il secondo ha realizzato una doppietta nei primi 8 minuti di gioco. I due, a differenza degli altri prodotti del settore giovanie nerazzurro, hanno scelto di proseguire il loro percorso di crescita lontano dall’Italia e, numeri alla mano, la decisione di andare a giocare in Eerste Divisie (la Serie B olandese) si sta rivelando azzeccata.

MULATTIERI – L’attaccante classe 2000, arrivato all’Inter nell’estate del 2018 dallo Spezia, dopo aver conquistato il titolo di capocannoniere dell’ultimo campionato Primavera ha atteso invano un progetto interessante dall’Italia, ma nessuna squadra del nostro Paese sembrava prospettargli un progetto adatto alle sue qualità e alle sua ambizioni. Poi, nelle battute finali del mercato, ecco arrivare la chiamata degli olandesi del Volendam, allenati dall’ex nerazzurro Wim Jonk: una realtà completamente diversa, una lingua sconosciuta, compagni mai visti prima. Mulattieri accetta e decide di mettersi in gioca, e la sua scelta si sta rivelando vincente: subito in gol all’esordio, a 10 giorni dal suo arrivo in Olanda, con la rete messa a segno ieri sera è salito a quota 6 centri in 10 partite, di cui 9 da titolare.

EMMERS – Discorso diverso per il belga Emmers: il centrocampista classe ’99, dopo aver brillato con la Primavera nerazzurra, scelse l’Italia per cominciare il suo percorso tra i professionisti, disputando una buona stagione con la Cremonese. L’anno scorso, tuttavia, la sua crescita subì una battuta d’arresto: la scelta di tornare in patria, al Waasland-Beveren, si è rivelata un errore, e in tutta la stagione mise insieme la miseria di 9 presenze. L’Inter ha deciso di dargli un’altra chance, ed Emmers ha deciso di ripartire dalla vicina Olanda, dall’Almere City: punto fermo della formazione olandese, in 7 partite giocate ha già segnato 4 gol, nonostante due mesi trascorsi ai box per un infortunio.