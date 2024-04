I nerazzurri di Chivu, primi in classifica e già matematicamente qualificati per i playoff, affrontano i viola

Trentunesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo per 3-0 contro il Cagliari e da 3 vittorie consecutive, affronta in trasferta la Fiorentina di Daniele Galloppa, tredicesima in classifica e battuta dal Genoa nell'ultimo turno. I nerazzurri, primi in classifica e già matematicamente qualificati per i playoff, cercano gli ultimi punti per blindare il primato che garantirebbe di accedere direttamente alle semifinali scudetto.