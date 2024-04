Con questo successo l'Inter sale a quota 54 punti in classifica, consolidando la seconda posizione a 11 lunghezze dai cugini, e con un posto assicurato per i playoff e una giornata dal termine della regular season. Vendicato il pesante ko dell'andata, quando il Milan si impose con un netto 4-0.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.