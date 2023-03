Primavera, l’Inter di Chivu ospita il Lecce capolista: la designazione arbitrale

Quinta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu (per l'occasione assente in quanto squalificato), reduce da 3 vittorie consecutive, ospita al Konami Youth Development Centre il Lecce capolista. Resa nota la designazione arbitrale: dirige l'incontro il signor Michele Giordano della sezione di Novara, coadiuvato dagli assistenti Mario Pinna di Oristano e Marco Pilleri di Cagliari. Calcio di inizio in programma per domenica 5 marzo alle ore 11.