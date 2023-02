Primavera, Giudice Sportivo: Inter, una giornata di squalifica per Chivu e Kamate

Il Giudice Sportivo ha comunicato le proprie decisioni in merito all'ultima giornata del campionato Primavera. Per quanto riguarda l'Inter, che sabato scorso ha battuto di misura il Verona con gol del solito Esposito, un turno di squalifica per il centrocampista Issiaka Kamate e uno per il tecnico Cristian Chivu.