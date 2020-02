Primavera Inter, Madonna: “Satriano entrato nell’idea di gioco. Youth? Prima c’è il Bologna”

Vince 3-0 l’Inter Primavera di Armando Madonna. I nerazzurri hanno superato il Genoa nel match disputato questo pomeriggio al Breda. Queste le parole pronunciate dal tecnico al triplice fischio, raccolte dall’inviato di Fcinter1908.it: “Avevamo parlato del fatto che, nelle ultime partite, nei primi tempi avevamo avuto qualche difficoltà, mentre nei secondi tempi venivamo fuori. Probabilmente era anche una questione fisica. Oggi l’abbiamo affrontata bene, siamo riusciti a proporci in avanti con buone giocate e a sfruttare le occasioni avute. Satriano? Sta facendo bene. E’ entrato nell’idea di gioco che abbiamo. In Coppa ci mancherà Mulattieri, perciò dobbiamo trovare la condizione di tutti. La Youth? Dobbiamo pensare prima al Bologna per recuperare qualche punto in campionato. La visibilità per i ragazzi è importante, qualcosa del Rennes abbiamo visto, ma al momento ci concentriamo su altro. Fisicamente credo che stiamo crescendo, speriamo di arrivare lì nel momento migliore”.