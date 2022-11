Primavera, l’Inter chiude il 2022 ospitando l’Udinese: la designazione arbitrale

Dodicesima giornata di campionato: i nerazzurri di Chivu affrontano i friulani in una gara da vincere assolutamente

Ultimo appuntamento del 2022 con il campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal pareggio contro la Juventus, chiude l'anno ospitando l'Udinese fanalino di coda, in una gara da vincere assolutamente per provare a risollevarsi dopo una prima parte di stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Resa nota la desginazione arbitrale: l'incontro, in programma domenica 13 novembre alle re 14:30, sarà diretto da Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Mario Pinna di Oristano e Marco Pilleri di Cagliari.