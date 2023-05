Primavera, turno infrasettimanale: la designazione arbitrale di Inter-Sampdoria

Trentacinquesima giornata di campionato per i nerazzurri di Chivu, reduci dal pareggio per 2-2 contro il Milan

Trentaduesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal pareggio per 2-2 nel derby contro il Milan e priva di Zanotti, Fontanarosa, Esposito e Carboni (tutti convocati per il Mondiale U20), affronta la Sampdoria con l'obiettivo di vincere per tenere accese le ultime speranze di qualificazione ai playoff. Resa nota la designazione arbitrale: dirige l'incontro Valerio Vogliacco della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Diego Peloso di Nichelino e Matteo Cardona di Catania.