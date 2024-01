Inter, post romantico di Pavard scatena i tifosi: “Vorrei essere la Supercoppa”

Sui social, il suo post dopo la vittoria ha fatto incetta di like. Nella foto bacia il primo trofeo da giocatore dell'Inter e scrive: "Il primo bacio non si scorda mai". Una frase romantica che ha scatenato i commenti dei tifosi: "Vorrei essere quella Coppa"; "Quel cross in mezzo, quel maledetto cross in mezzo"; "Amore nostro grandissimo grazie per l'assist ora divertiti, ma poi ricordati di coprirti bene e non prendere freddo vai a letto presto riposati. Poi domani una bella e sana colazione, mi raccomando". E qualcuna ci prova, giustamente: "Se vuoi baciare pure me non mi offendo".