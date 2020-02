TS – L’Inter si affida ai professori: Godin, Moses e Young hanno già vinto l’Europa League e…

I tre maestri dell’Europa League: Diego Godin, Ashley Young e Victor Moses. L’Inter punterà sulla loro esperienza, ovvero su chi ha già vinto la competizione, per arrivare il più in là possibile. Tocca a loro indicare la strada già a partire dalla trasferta di Razgrad contro il Ludogorets, con l’Inter favoritissima ma che nasconde qualche insidia.

Il difensore uruguaiano l’ha vinta ben due volte (2011/2012 e 2017/2018), Nella stagione 2012/2013 fu il Chelsea di Victor Moses – e di un altro ex Inter, Rafa Benitez – ad aggiudicarsi la coppa, mentre nel 2017 toccò ad Ashley Young e il suo Manchester United con il successo per 2-0 in finale sull’Ajax.