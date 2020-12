Cagliari-Inter e Inter-Napoli, i pronostici di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni

E’ tempo di pronostici a Radio Deejay, durante il programma Deejay Football Club. Come di consueto, infatti, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno dato la propria predizione sui risultati della Serie A, stavolta eccezionalmente per due giornate visto che si giocherà anche l’infrasettimanale. Per il direttore del Corriere dello Sport Cagliari-Inter può terminare con un 1-2, ovvero una vittoria di entrambe, mentre la gara con il Napoli sarà sconfitta per la squadra di Conte. Per il commentatore di Sky Sport, invece, in Sardegna sarà X2, mentre con i partenopei vittoria per i nerazzurri.