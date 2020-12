Ts – Cagliari-Inter, scelte a centrocampo fatte? Ballottaggio Lautaro-Sanchez. Dubbi sulle fasce

“Contro la formazione di Di Francesco in mezzo al campo giocheranno ancora Barella, Brozovic e Gagliardini ; difficile che Eriksen abbia una chance dal primo minuto. Mancherà ancora, invece, il terzo guerriero, ovvero Nainggolan: ieri ha lavorato a parte e al 99% sarà out. Fuori anche Pinamonti . Per il resto, ballottaggio Martinez – Sanchez per affiancare Lukaku ; dubbi sulle fasce, con Hakimi – Darmian a giocarsi il posto a destra e lo stesso Darmian in ballottaggio con Perisic a sinistra”, si legge sul quotidiano.

(Tuttosport)