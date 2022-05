Pruzzo: “Gli arbitri sono scarsi e presuntuosi: decideranno loro lo scudetto”

Le parole dell'ex calciatore: "Io sono sicuro che questo campionato lo decideranno gli arbitri, sia per lo scudetto che per l'Europa"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così della classe arbitrale di Serie A: "Gli arbitri sono scarsi, presuntuosi, non conoscono il regolamento e invece mi dicono che pensano di essere bravi. Io sono sicuro che questo campionato lo decideranno gli arbitri, sia per lo scudetto che per l'Europa e per la retrocessione. Ci sono squadre che non hanno avuto quasi nessun torto arbitrale".