Pruzzo: “Inter tornata ad un ottimo livello. Mourinho deve fare il massimo”

Le parole dell'ex centravanti: "L'Inter è tornata ad un ottimo livello ed in vista della sfida con la Roma ha recuperato i suoi giocatori migliori"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così in vista della sfida di sabato sera tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Roberto Pruzzo: "L'Inter è tornata ad un ottimo livello ed in vista della sfida con la Roma ha recuperato i suoi giocatori migliori, possono vincere. Mourinho deve fare il massimo per fermare Inzaghi".