Lautaro ama l’Inter, ma non basta: “E’ primo tra i sacrificabili per questa cifra”

Niente è deciso, il sacrificato dipenderà dall’incrocio tra domanda e offerta, ma di certo l’argentino non è sicuro di risiedere ancora a Milano nel futuro

I due gol nel derby hanno restituito all'Inter il vero Lautaro Martinez, centravanti di classe mondiale e in grado di vincere le partite da solo. Ma tutto ciò, combinato con il grande amore che il calciatore prova per il nerazzurro e per la città, potrebbe non bastare per vederlo ancora qui in futuro. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Milano è ormai un porto sicuro da cui mai il Toro si separerebbe. A legarlo alla città non è solo la maglia nerazzurra, lo stile di vita o quei tifosi che nel derby si spellavano le mani. Se si guarda oltre, però, c’è un puntino nero che rovina l’idillio, una macchia nel quadro: Lautaro sa bene che non basterà tanto amore a legarlo alla sedia. A trattenerlo a dispetto di tutto nella sua adorata Milano.