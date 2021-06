Inter, cercasi quarta punta: “Si è parlato del Napoli, che ha fatto il suo nome”

Il club nerazzurro è al lavoro per trovare un quarto attaccante da affiancare a quelli già presenti in organico

Uno dei tasselli che in questi anni è mancato più di tutti nella rosa dell'Inter è quello della quarta punta. Nell'organico nerazzurro manca infatti un profilo in grado di sostituire Romelu Lukaku nei periodi più fitti di impegni. Ed è proprio su questa pista che il club nerazzurro sta lavorando secondo Il Giorno: "Nei giorni scorsi la società ha parlato con l'agente, Giuseppe Riso, in vista di un possibile acquisto dal Napoli, che potrebbe a sua volta sfruttare la situazione per prendere Vecino. Nel frattempo si è offerto a Simone Inzaghi un ex nerazzurro, Keita Balde, che con il tecnico ha vissuto la sua migliore stagione alla Lazio (16 reti nel 2016-17) ed è di proprietà del Monaco. La Sampdoria di Ferrero, infatti, lo ha preso in prestito per un anno ma al termine del campionato ha deciso di non riscattato".